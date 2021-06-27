Denizlispor'da kayyuma son 3 gün
27.06.2021 11:49
SÜPER Lig'den 1'inci Lig'e düşüp olağan genel kurulda başkan adayı çıkmayan Denizlispor'da, 1 Temmuz'a kadar yönetime talip olan olmazsa kulüp kayyuma devredilecek.
SÜPER Lig'den 1'inci Lig'e düşüp olağan genel kurulda başkan adayı çıkmayan Denizlispor'da, 1 Temmuz'a kadar yönetime talip olan olmazsa kulüp kayyuma devredilecek. Geçen 16 Haziran'da yapılan seçimde transfer yasağı ve borç yükünün fazla olması nedeniyle başkanlık için aday çıkmayan Denizlispor'da mevcut yönetime verilen 2 haftalık süre bu hafta içi sona erecek. Yönetim belirsizliğine sürüklenen Ege ekibinde görevi bıraktıklarını açıklayan mevcut yönetim geçen süre zarfında yeni bir kongre kararı da almadı. Kalan 3 günlük süre içerisinde yönetime aday çıkmadığı takdirde Denizlispor kayyuma devredilecek.
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