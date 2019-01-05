Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Kehinde İmzayı Attı

Denizlispor'da Kehinde İmzayı Attı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Denizlispor, MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği Nijeryalı golcü Kehinde ile gelecek sezonu opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor'da Kehinde İmzayı Attı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Denizlispor, MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği Nijeryalı golcü Kehinde ile gelecek sezonu opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in ilk yarısında 8 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce 2016/17 sezonunda Elazığspor'da kiralık oynayıp geçen sezondan beri Ankaragücü'nde forma giydi. Başkan Ali Çetin, Kehinde'nin resmi imzasıyla başlayan transferlerin devam edeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Denizlispor, Spor
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