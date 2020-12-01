Denizlispor'da Kenan Atik dönemi - Son Dakika

Denizlispor'da Kenan Atik dönemi

01.12.2020 17:10
Denizlispor'da Kenan Atik dönemi, System.String[]

SÜPER Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin, teknik direktör Robert Prosinecki'yle yolların geçen hafta ayrılmasının ardından antrenör Kenan Atik ile maratona devam edeceklerini açıkladı.

SÜPER Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin, teknik direktör Robert Prosinecki'yle yolların geçen hafta ayrılmasının ardından antrenör Kenan Atik ile maratona devam edeceklerini açıkladı.

Başkan Ali Çetin, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Kulüpte yürütülen çalışmalar, mevcut borç durumu ve teknik direktör konularına değinen Başkan Çetin, takımdaki son duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Süper Lig'in ilk 9 haftasında istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Çetin, bu süreçte futbol şansının yanlarında olmadığını, kulübün başarısı için gece gündüz canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından takımı kulüpte yıllardır antrenör olarak görev yapıp daha önce teknik direktörlük görevinde de bulunan Kenan Atik'e emanet etmeye karar verdiklerini açıklayan Başkan Çetin, şunları dedi: "Yönetimimiz boyunca 4 teknik direktör değiştirdik. Bizler de istikrardan yanayız. İstikrar başarıyı getiriyor. Biz bu konuda artık daha dikkatli olacağız. Prosinecki'yle yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışımız vardı. Daha sonra yönetim olarak bir araya geldik. Kulübün antrenörü Kenan Atik'e şans verilmesi kararını aldık. Biz bu memleketin çocuğu olan, uzun yıllar Denizlispor'a emek veren Kenan Atik ve ekibiyle yolumuza devam edeceğiz. İlerleyen dönem ne gösterir bilmiyoruz. Türkiye'de futbol böyle maalesef. Biz başarılı olduğumuz sürece bu emeği asla göz ardı edemeyiz. Şu anlık bir teknik direktör arayışımız yok. Kötü gidişat olursa, bir daha toplanır ve düşünürüz."MEVCUT BORÇ 60 MİLYON 300 BİN TLKulübü 2018 yılında 72 milyon TL borçla devir aldıklarını kaydeden Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Takımımızın Ekim 2020 itibariyle güncel borcu 60 milyon 300 bin TL'dir. Geçen yıl sonunda bu borç, 43 milyon TL'ye düşmüştü. Bu borcun artma sebeplerinden birisi, 12 milyon 610 bin TL kur farkı oluşmasıdır. 13 milyon 647 bin TL loca, bilet, yayın gelirlerinden zararlarımız var. Kur farkı dahil toplam gelir kaybımız, 26 milyon 200 bin TL. Bu sıkıntıları yaşamamış olsaydık, bu kulübün 35 milyon TL civarında bir borcu kalmış olacaktı" diye konuştu."FENERBAHÇE MAÇINDA TARAFTARLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ"Bu sezonu 60 puanla tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Ali Çetin, Süper Lig'de bu hafta sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçından iyi bir skorla ayrılmak istediklerini dile getirdi. Çetin, "Bu takımın Türkiye'de yenemeyeceği hiçbir takım yok. Yeter ki futbol şansı da bizim yanımızda olsun. Oyuncularımız çok mücadeleci. İnşallah Fenerbahçe maçında bir nebzede olsa taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz" şeklinde konuştu."40 MİLYON TL'Yİ GETİRSİNLER YÖNETİMİ TESLİM EDERİZ"

Kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Başkan Ali Çetin, "Bu insanlar kolay mı zannediyor bu pandemi süresinde kulübü yönetmeyi. Hiç öyle kolay değil. Asla yıldıramazlar. Bu tür akbabalar bizi yıldıramaz. Bizi, şu yönetimi başkalarıyla karıştırmasınlar. Bizim ne siyasi ne de ticari hiçbir beklentimiz yok. Tek beklentimiz hizmet. Türkiye'de bu kulüp kadar şeffaf hiçbir kulüp bulamazsınız. Burada yolsuzluk yapacak 30 tane adamı aşması lazım. Bu kulüpten kimse para yiyemez. Dışarıdan göründüğü gibi değil inanın bu işler. İnsanlara dışarıda asıp kesmek, toplamak kolay geliyor. Bütün vücudumuz kabardı. Kimin hakkı var bize laf söylemeye. Bu insanlar küfür yemeye gelmedi. Varsa daha iyi yapacak buyursun gelsin. 40 milyon TL parayı cebine koyup gelsinler akşamdan teslim ederiz yönetimi. Daha iyi yapsınlar yeter ki. Bu bayrağı daha iyi yere taşıyacak adam olsun. Bizim hırsımızı kırmayın, tek ricamız bu. Özelden tehdit ediyorlar zaten beni. Biz buradayız ve göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Denizlispor'da Kenan Atik dönemi
Denizlispor'da Kenan Atik dönemi
Denizlispor'da Kenan Atik dönemi

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Teknik Direktör, Denizlispor, Ali Çetin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da Kenan Atik dönemi - Son Dakika Spor


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