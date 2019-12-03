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Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı bırakıldı

6 saat önce

Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.

Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı bırakıldı, System.String[]

Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.


Denizlispor'un 2016-2017 futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Can Akyüz, forma giydiği 90 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyebildi.


Denizlispor, Başakşehir, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:12 
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