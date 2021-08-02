Denizlispor'da kongre günü

Denizlispor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yarın saat 19.00'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacak. Cinkaya'nın aday olmaması halinde kulüp kuyyuma gidecek.

SÜPER Lig'e veda etip mali krizlerle boğuşan Denizlispor , yarın olağanüstü genel kurula gidecek. Sezon sonunda 3 kez kongreye giden ancak başkan adayı çıkaramayan yeşil-siyahlılarda eski yönetici Yavuz Cinkaya'nın adaylığını açıklaması bekleniyor.

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