Denizlispor'da kongre öncesi Yavuz Cinkaya ismi ağırlık kazandı
08.06.2021 11:37
TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor'da, 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılacak genel kurulu öncesi camia, Yavuz Cinkaya isminde birleşti.
TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor'da, 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılacak genel kurulu öncesi camia, Yavuz Cinkaya isminde birleşti. Geçen sezon mevcut Başkan Ali Çetin'in yönetiminde başkan yardımcılığı yapıp istifa eden Cinkaya'nın adaylığına Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da destek verdiği bildirildi. Cinkaya'ya Ali Çetin'in ise dışarıdan temlik ve sponsorluk konusunda yardımcı olacağı öğrenildi. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Cinkaya'nın listesinde Muhammet Üstek, Serkan Başbuğ ve Uğur Bağbaşlıoğlu'nun yanı sıra birçok iş adamının bulunduğu kaydedildi.
Son Dakika 19:05 Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı 17:39 Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz 17:15 Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor