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Denizlispor'da kötü gidişat sürüyor

1 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasını Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle 8 puanla 14. sırada tamamladı.

Denizlispor'da kötü gidişat sürüyor, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasını Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle 8 puanla 14. sırada tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip ligde son 6 haftadır galibiyet yüzü göremedi.


Denizlispor hafta sonu kendi sahasında oynadığı Fenerbahçe maçında da rakibine 2-1 mağlup olarak 3 puan hasretini 7. haftaya taşıdı. Horoz, oynadığı son 6 karşılaşmada 3 puan yüzü görmezken, en son galibiyetini ligin 2. haftasında Antalyaspor deplasmanında 2-0 ile aldı. Denizlispor, Antalyaspor maçının ardından galibiyet yüzü görmedi. Denizlispor ligde 8 puanla 14. sırada yer alırken, averajı ise eksi 3.


Dün oynanan Fenerbahçe maçı sonrası kameraların karşısına geçen ve karşılaşma ile birlikte takımı değerlendiren Teknik Direktör Mehmet Özdilek ise fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarının olduğunu ve bu sıkıntıların 1 haftada değişecek şeyler olmadığını aktararak, daha çok çalışmaları gerektiğini belirtti. - DENİZLİ

Denizlispor, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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