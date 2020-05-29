Denizlispor'da Kovid-19 testlerinde pozitif bulgu çıkmadı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların, antrenmanı şut ve pas çalışması ile tamamladığı belirtirdi.

Takıma dün ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.