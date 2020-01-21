Denizlispor'da kupa mesaisi - Son Dakika
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Denizlispor'da kupa mesaisi

6 saat önce

SÜPER Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor gözünü Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçına çevirdi.

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SÜPER Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor gözünü Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçına çevirdi. İlk maçta rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan yeşil-siyahlılarda, teknik direktör Mehmet Özdilek'in oyuncularını umutsuzluğa kapılmamaları konusunda motive ettiği bildirildi. Kupa maçlarının her zaman değişkenlik gösterdiğini futbolcularına anlatan deneyimli teknik adamın, "Biz pes etmeyeceğiz. Zor bir fikstürden geçiyoruz ancak vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ege ekibinde Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan Mustafa Yumlu'nun perşembe günü sahadaki yerini alamayacağı açıklandı. Mustafa'nın çekilen MR'ında arka adalesinde kanama tespit edildi. Sakatlıkları süren Barrow ve Bergdich'in de Trabzonspor müsabakasında riske edilmeyecekleri kaydedildi.


Trabzonspor, Galatasaray, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:51 Kaynak: DHA
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