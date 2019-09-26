Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da kupa sevinci
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor'da kupa sevinci

2 gün önce

Süper Lig'de 5 haftada topladığı 8 puanla üst sıralara adını yazdıran Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti.

Denizlispor'da kupa sevinci, System.String[]

Süper Lig'de 5 haftada topladığı 8 puanla üst sıralara adını yazdıran Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti. Hacettepe'yi Ankara'da Estupinan (2), Recep ve Ali Eren'in kendi kalesine attığı gollerle yenip 4'üncü tura yükselen Ege ekibinde teknik direktör Yücel İldiz, "İstediğimiz skoru elde ettik, oldukça mutluyuz. Kupaya güzel bir başlangıç yapmak bizim için önemliydi. Ligde şans veremediğimiz oyuncularımızı kupada oynattık. Zemin kötü olmasına rağmen kazanmak güzel" diye konuştu.
İki kulvarda da gidebildikleri en iyi yere gitmeyi hedeflediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Yoğun bir tempoda hem maçlara çıkıyor hem de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Hacettepe galibiyeti bize moral oldu. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Cumartesi günü evimizde kesinlikle 3 puanı almalıyız" yorumu yaptı.


- Denizli
Türkiye Kupası, Denizlispor, Ali Eren, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti!
Başakşehir 5 haftada attığı golü 1 maçta buldu Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri İşte ünlü isimlerin derbi tahminleri!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 12:46:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da kupa sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]