Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Lalawele İddiası

Denizlispor'da Lalawele İddiası

14 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, transfer döneminde Ankaragücü'nden forvet Lanre Kehinde ve Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz'ı renklerine bağlarken, Azerbaycan'ın Qabala takımında forma giyen Lalawele Atakora'nın gündeme geldiği iddia edildi.

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SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, transfer döneminde Ankaragücü'nden forvet Lanre Kehinde ve Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz'ı renklerine bağlarken, Azerbaycan'ın Qabala takımında forma giyen Lalawele Atakora'nın gündeme geldiği iddia edildi. Daha önce Balıkesirspor ve Adana Demirspor formalarını giyen Togolu golcünün yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtilirken, yeşil-siyahlılar böyle bir transferin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Asbaşkan Ali Fırat, Lalawele ile ilgilenmediklerini belirterek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Acil ihtiyacımızın olduğu bölgelere transferlerimizi yaptık. Lalawele gündemimize girmemiştir. Sadace 1 oyuncu daha alacağız ancak bu transfer için acele etmeyeceğiz. Transfer yasağını açmak için 31 Ocak'a kadar vaktimiz var. Ciddi anlamda bir maliyet söz konusu. Yönetim olarak yasağı kaldırmak için çabalıyoruz" diye konuştu. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

Spor
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