Denizlispor'da Lopes iddiası

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'un Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes'le prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Sözleşmesi resmen sona eren Portekizli futbolcuya teklif götüren yeşil-siyahlı kurmayların olumlu yanıt aldığı bildirildi. 2 sezondur Kayserispor forması giyen ve istikrarlı bir performans gösteren Lopes, 2017-18 sezonunda 28 lig maçında görev yaptı. Geride kalan sezonda ise 30 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 2 asist yapma başarısı gösterdi. Lopes, kariyerinde ülkesinin Tondela ve Sporting Covilha takımları ile Romanya'nın Cluj ekibinde top koşturdu.

- Denizli