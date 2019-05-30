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Denizlispor'da Lopes iddiası

35 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'un Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes'le prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'un Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes'le prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Sözleşmesi resmen sona eren Portekizli futbolcuya teklif götüren yeşil-siyahlı kurmayların olumlu yanıt aldığı bildirildi. 2 sezondur Kayserispor forması giyen ve istikrarlı bir performans gösteren Lopes, 2017-18 sezonunda 28 lig maçında görev yaptı. Geride kalan sezonda ise 30 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 2 asist yapma başarısı gösterdi. Lopes, kariyerinde ülkesinin Tondela ve Sporting Covilha takımları ile Romanya'nın Cluj ekibinde top koşturdu.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:03 Kaynak: DHA
Tiago, Kayserispor, Denizlispor, Spor
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