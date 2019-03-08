Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Mehmet Akyüz Sıkıntısı

Denizlispor'da Mehmet Akyüz Sıkıntısı

2 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenerek yeniden liderlik koltuğunu kapan Abalı Denizlispor'da pazartesi akşamı iç sahada oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi golcü Mehmet Akyüz'ün sakatlanması moralleri bozdu.

Denizlispor'da Mehmet Akyüz Sıkıntısı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenerek yeniden liderlik koltuğunu kapan Abalı Denizlispor'da pazartesi akşamı iç sahada oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi golcü Mehmet Akyüz'ün sakatlanması moralleri bozdu. 

Önceki gün yapılan idmanda sağ arka adalesinde sakatlanan ve MR sonucu ödem tespit edilen deneyimli futbolcunun 2 gündür çalışmalara katılamadığı bildirildi. Yoğun bir tedavi programına alınan Mehmet Akyüz'ün, Ürmaniyespor maçında oynayıp oynayamayacağının belirsiz olduğu açıklandı. Bu sezon takımın başarısında büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki forvet, attığı 9 golle Denizlispor'un en skorer ismi konumunda.

Mehmet'ten gelecek iyi haberleri beklediklerini ifade eden teknik direktör Yücel İldiz, şartlar ne olursa olsun Ümraniyespor müsabakasından galibiyet beklediğini dile getirdi. "Bir daha liderliği vermek istemiyoruz" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Ümraniyespor'la gerçekten çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Rakibin durumunu hepimiz biliyoruz. Ümraniye takımı hem kendi ligimizde iddialı, hem de Türkiye Kupası'nda başarılı bir şekilde ilerliyor.  Ancak bizim de iyi bir gidişatımız var ve şu anda lideriz. Liderliği bir daha kaptırmak istemiyoruz. Bu nedenle kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılaşmaya çıkacağız" dedi. 

İldiz, iç saha karşılaşmalarında taraftarların en önemli kozları olduğunu ifade ederek, "Taraftarımız arkamızda olduğu sürece, başımız öne eğilmez" yorumunu yaptı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:47 Kaynak: DHA

Spor
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