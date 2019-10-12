Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi başladı
Son Dakika Spor Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi başladı

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi başladı

53 dakika önce

Denizlispor, Yücel İldiz'den boşalan Teknik Direktörlük görevine Mehmet Özdilek'i getirdi.

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi başladı, System.String[]

Denizlispor, Yücel İldiz'den boşalan Teknik Direktörlük görevine Mehmet Özdilek'i getirdi. Özdilek kendisini 1 yıllığına yeşil siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.


Geçtiğimiz salı günü Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu. Özdilek ile Denizlispor Başkanı Ali Çetin arasında Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi. Törene yönetim kurulu üyeleri de katıldı.


Törende konuşan Başkan Çetin, hedeflerinin belli olduğunu kaydederek, bu hedef doğrultusunda da Özdilek ile anlaştıklarını ve ona güvendiklerini söyledi. - DENİZLİ

Mehmet Özdilek, Yücel İldiz, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu
Deschamps Türkiye maçı öncesi açıkladı: Kante'nin oynaması zor Bournemout, Vedat Muriqi'in peşine düştü Anadolu Efes, ALBA Berlin'i uzatmalarda yıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 15:34:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]