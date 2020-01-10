Denizlispor'da Mehmet Özdilek'le tartışan Sapunaru kamptan ayrılıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'da Mehmet Özdilek'le tartışan Sapunaru kamptan ayrılıyor! - Son Dakika Spor

Denizlispor'da Mehmet Özdilek'le tartışan Sapunaru kamptan ayrılıyor!

6 saat önce

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Yukatel Denizlispor'da 3 gündür idmanlara katılmayan Rumen stoper Cristian Sapunaru'nun teknik direktör Mehmet Özdilek'le sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Denizlispor'da Mehmet Özdilek'le tartışan Sapunaru kamptan ayrılıyor!, System.String[]

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Yukatel Denizlispor'da 3 gündür idmanlara katılmayan Rumen stoper Cristian Sapunaru'nun teknik direktör Mehmet Özdilek'le sorunlar yaşadığı iddia edildi.


DHA'nın haberine göre; Deneyimli futbolcunun Özdilek'le tartıştığı ve bu yüzden kamptan ayrılacağı ileri sürüldü. Mehmet Özdilek'in de Sapunaru'nun takımdan gitmesi yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi.


Kurmayların masaya oturacakları 35 yaşındaki Rumen oyuncuyu karşılıklı anlaşarak takımdan göndereceği vurgulandı. Öte yandan, alacakları yüzünden Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çekip süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Akyüz'ün Adana Demirspor'a gideceği belirtildi.

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:33 
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