Denizlispor'da Mehmet Özdilek'le tartışan Sapunaru kamptan ayrılıyor!

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Yukatel Denizlispor'da 3 gündür idmanlara katılmayan Rumen stoper Cristian Sapunaru'nun teknik direktör Mehmet Özdilek'le sorunlar yaşadığı iddia edildi.



DHA'nın haberine göre; Deneyimli futbolcunun Özdilek'le tartıştığı ve bu yüzden kamptan ayrılacağı ileri sürüldü. Mehmet Özdilek'in de Sapunaru'nun takımdan gitmesi yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi.



Kurmayların masaya oturacakları 35 yaşındaki Rumen oyuncuyu karşılıklı anlaşarak takımdan göndereceği vurgulandı. Öte yandan, alacakları yüzünden Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çekip süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Akyüz'ün Adana Demirspor'a gideceği belirtildi.