Denizlispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Denizlispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarının Denizli'deki etabını tamamladı.

Denizlispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarının Denizli'deki etabını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Ankara deplasmanı öncesinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalıştı. Isınma ile başlayan idman, teknik ve taktik antrenmanla sona erdi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmana, tedavisi Fransa'da devam eden Zakarya Bergdich dışındaki tüm futbolcular katılırken, Hugo Rodallega takımdan ayrı çalıştı.

Denizlispor, antrenmanın ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti. Yeşil-siyahlıların yarın Ankara'da son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini bekleyeceği bildirildi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımda cezalı Tiago Lopes ve sakatlığı süren Zakarya Bergdich dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

MKE Ankaragücü, Denizlispor, Denizli, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı
Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı 12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
21:20 Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
21:16 Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: "Lanetli kulüplere eklenmek için hedef mi gösteriliyoruz?" - Son Dakika Spor
21:08 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
21:03 Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da - Son Dakika Spor
20:59 Hilmi Kulluk: İstanbul takımları kendi güç savaşlarına Anadolu takımlarını dahil ediyor - Son Dakika Spor
17:03 Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika Spor
16:58 NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:24:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]