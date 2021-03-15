Denizlispor'da moraller bozuldu - Son Dakika

Denizlispor'da moraller bozuldu

15.03.2021 11:38
Denizlispor'da moraller bozuldu, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig'de önceki hafta evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Yukatel Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 2-0 kaybederek avantaj kaybetti.

SPOR Toto Süper Lig'de önceki hafta evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Yukatel Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 2-0 kaybederek avantaj kaybetti. Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan yeşil-siyahlılar bu sonuçla 24 puanda kalarak haftayı düşme hattında 20'nci sırada tamamladı. Denizlispor'un lige tutunmak için çekiştiği rakiplerinden Ankaragücü ve Gençlerbirliği 3 puanı hanesine yazdırırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor da Trabzonspor maçından 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçlarla son sıradaki Gençlerbirliği, Denizlispor ile puanını eşitledi. Denizlispor'un düşme potasının üstünde 17'nci sırada yer alan Ankaragücü ile arasındaki puan farkı da 5'e yükseldi. Denizlispor'da maçın 50'nci dakikasında rakibine yaptığı sert hareketle kırmızı kart gören Özer Özdemir ile sarı kart gören Mustafa Yumlu ve Kubilay Aktaş cezalı duruma düştü. Savunmada Fabiano Leismann'ın sakatlığının bulunduğu Denizlispor'da 3 defans oyuncusunun cezalı duruma düşmesi, Medipol Başakşehir maçı öncesi teknik heyetin canını sıktı.

KUTLU'DAN VAR'A ELEŞTİRİDenizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi. Yedikleri ilk golden önce rakip takım oyuncusunun topa elle müdahale ettiğini belirten Kutlu, hakemin pozisyonu görememiş olabileceğini söyledi. Bu durumu normal karşıladıklarını kaydeden Kutlu, bu pozisyonda VAR odasından bekledikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

İyi mücadele ettiklerini ancak gol yollarında etkili olamadıklarını dile getiren Kutlu, "Deplasmanda oynamamıza rağmen golle sonuçlanabilecek pozisyonlarımız vardı. Gol girişimlerinde takım olarak becerikli değildik. Rakibe az sayıda pozisyon verdik. Oyun olarak geriye giden bir şey yok. Gol bulamadık ama oyun olarak iyiydik. Önümüzdeki maç bizim için çok önemli" dedi.


Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da moraller bozuldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti
Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş         
12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Barışın tesisi, Batı'nın Türkiye'yi samimi şekilde desteklemesine bağlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Barışın tesisi, Batı'nın Türkiye'yi samimi şekilde desteklemesine bağlı         
12:09
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler         
11:31
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız         
09:49
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 12:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'da moraller bozuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei