Denizlispor'da Mustafa Yumlu seferberliği
30.10.2020 13:27
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yukatel Denizlispor'un Beşiktaş ile karşılaştığı ve 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 9'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mustafa Yumlu'nun sol kasığında yırtık meydana geldiği tespit edildi.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yukatel Denizlispor'un Beşiktaş ile karşılaştığı ve 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 9'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mustafa Yumlu'nun sol kasığında yırtık meydana geldiği tespit edildi. Tedavisine başlanan deneyimli stoperin 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Denizlispor sağlık heyetinin, oyuncunun Yeni Malatyaspor maçına yetişebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Bu haftayı bay geçecek olan Denizlispor'un en istikrarlı oyuncularından olan Mustafa Yumlu, bu sezon oynanan 6 lig maçında da ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
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