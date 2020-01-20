Denizlispor'da Mustafa Yumlu ve Modou Barrow idmanda yok - Son Dakika
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Denizlispor'da Mustafa Yumlu ve Modou Barrow idmanda yok

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Denizlispor'da Mustafa Yumlu ve Modou Barrow idmanda yok, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçta forma giyen oyuncular salonda çalıştı.


Diğer futbolcular ise teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmana ısınma çalışmaları ile başladı. İdman, teknik ve taktik çalışmaların ardından sona erdi.


Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ve rahatsızlığı bulunan Modou Barrow, antrenmana katılmadı.

Türkiye Kupası, Mustafa Yumlu, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:24 
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