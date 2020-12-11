Denizlispor'da Oğuz Yılmaz kadro dışı bırakıldı

Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe karşılaşmasında devre arasında yeşil-siyahlı teknik ekibin kararı sonucunda oyundan çıkan Oğuz Yılmaz, profesyonellik dışı hareketlerde bulunarak, el kemiğini kırdığından dolayı süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Yukatel Denizlispor geçtiğimiz hafta kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe maçında yeşil siyahlı oyuncu Oğuz Yılmaz, devre arasında alınan karar neticesinde oyundan çıkarılmıştı. Alınan karara sinirlenerek profesyonellik dışında hareketlerde bulunarak el kemiğini kırdı. Denizlispor Kulübü tarafından ise tedavi sürecinin sona ermesinin ardından U19 takımı ile çalışacağı ve bugün itibariyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Oğuz Yılmaz süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada ise şöyle; "Fenerbahçe karşılaşması devre arasında teknik ekibimizin kararı doğrultusunda oyundan çıkan futbolcumuz Oğuz Yılmaz, bu karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunmuş ve sonucunda el kemiğini kırmıştır. Kendisine ve kulübümüze yakışmayan bu disiplinsiz davranışı nedeniyle bugünden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Futbolcumuz, tedavi sürecinin sona ermesinin ardından U19 takımımız ile birlikte çalışmalarına devam edecektir." - DENİZLİ