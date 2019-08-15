Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Olcay Şahan imzayı attı
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Denizlispor'da Olcay Şahan imzayı attı

47 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor'da Olcay Şahan imzayı attı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli futbolcu, yöneticilerin katıldığı törenle kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Almanya'da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.
Olcay, imza töreninde kendisini çok isteyen Denizlispor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Olcay Şahan, Süper Lig kariyerinde 206 maçta 41 gol attı.


Trabzonspor, Denizlispor, Olcay Şahan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:05 Kaynak: DHA
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