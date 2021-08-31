Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu imzaladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Tuzlaspor forması giyen 32 yaşındaki forvet Ömer Şişmanoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer yasağını kaldırmasının ardından anlaşmaya vardığı oyunculara imza attırmaya devam eden Denizlispor, son olarak Ömer Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlılar, Ömer Şişmanoğlu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu, törende kendisini 1+1 yıllığına yeşil siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.Kariyerinde Süper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, BŞB Erzurumspor gibi kulüplerde forma giyen Ömer, Tuzlaspor'da da 8 maçta görev yaptı.