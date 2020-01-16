Denizlispor'da Onazi moral oldu

SÜPER Lig'de pazar günü Galatasaray deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor'da, Trabzonspor'dan ayrılan 27 yaşındaki orta saha Onazi'nin kadroya dahil edilmesi sevinç yarattı. Başkan Ali Çetin, önemli bir transfere imza attıklarını söyledi. Denizlispor'u hak ettikleri yere getireceklerini kaydeden Ali Çetin, "2020 yılında bu şehre hak ettiği mutluluğu yaşatacağız. Onazi ile orta saha transferimizi tamamladık, gerisi gelecek" dedi.

Stoper ve sol bek arayışlarını sürdürdüklerini anlatan Başkan Çetin, "Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Hedefimiz sezon başında ilk 5'ti ve ne dediysek arkasındayız. Amacımız hiçbir zaman değişmedi. Her adımda daha da güçlenerek ilerliyoruz. En kısa sürede eksik olan bölgelerimizi de tamamlayacağız" diye konuştu. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in de Nijeryalı Onazi'nin transfer edilmesiyle büyük mutluluk yaşadığı ifade edildi.

BEN YOUSSEF İDDİASI

Ara transfer döneminde stoper arayışlarını sürdüren Denizlispor'un Kasımpaşalı Ben Youssef'le ilgilendiği öne sürüldü. Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen Tunuslu'ya teklif götürüldüğü ve yönetimin Ben Youssef'ten cevap beklediği ileri sürüldü. Futbola ülkesinde AS Tunis takımında başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Romanya'da Astra Ploiesti ve Astra Giurgiu, Fransa'da Caen takımlarında oynadı. Denizlispor'da alacakları için TFF'ye başvurup kadro dışı bırakılan isimlerden Mehmet Akyüz'ün Adana Demirspor'a transfer olmasının ardından Burak Çalık'ın da yeni adresi belli oldu. Tcerübeli sol kanat oyuncusu TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Samsunspor ile anlaşmaya vardı.