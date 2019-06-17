Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da öncelik 4 transfer
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Denizlispor'da öncelik 4 transfer

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig için yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz'da başlayacak Denizlispor'da başkan Ali Çetin, kamp tarihine kadar en az 4 transfere imza attıracaklarını söyledi.

Denizlispor'da öncelik 4 transfer, System.String[]

Spor Toto Süper Lig için yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz'da başlayacak Denizlispor'da başkan Ali Çetin, kamp tarihine kadar en az 4 transfere imza attıracaklarını söyledi. 
Takımı en iyi şekilde hazırlamak için var güçleriyle çabaladıklarını anlatan Çetin, "İç transferde sol bek Keremcan ve kalecimiz Stackhowiak'a imzayı attırdık. En kısa zamanda anlaşma sağladığımız 4 oyuncuyla daha işi resmiyete dökeceğiz. Transfer çalışmalarında adımlarımızı çok doğru atıyoruz. Denizlispor'un sokağa atılacak parası yok. Taraftarlarımız endişe etmesin. 1 Temmuz'da yapacağımız kampa kadar takımımızı büyük ölçüde tamamlayacağız" diye konuştu. 


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:18 Kaynak: DHA
Ali Çetin, Denizlispor
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