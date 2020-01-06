Denizlispor'da orta sahaya ilk aday N'Diaye - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'da orta sahaya ilk aday N'Diaye - Son Dakika Spor

Denizlispor'da orta sahaya ilk aday N'Diaye

6 saat önce

Süper Lig'in 2'nci yarısına Antalya kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor, transferde Alfred Ndiaye'yi gündemine aldı.

Denizlispor'da orta sahaya ilk aday N'Diaye, System.String[]

Süper Lig'in 2'nci yarısına Antalya kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor, transferde Alfred Ndiaye'yi gündemine aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in orta sahaya takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetimin 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'ta forma giyen ve bu kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ndiaye'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde daha önce Eskişehirspor ve Buraspor formalarını terleten Senegalli, Nancy, Sunderland, Real Betis, Villarreal, Hull City, Wolverhampton ve Malaga'da oynadı.


Mehmet Özdilek, Denizlispor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:59 Kaynak: DHA
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