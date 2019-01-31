Denizlispor'da Ouali Tamam
1 saat önce
SPOR Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Denizlispor, transferin son gününde aradığı kanat oyuncusunu buldu.
SPOR Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Denizlispor
, transferin son gününde aradığı kanat oyuncusunu buldu. Yeşil-siyahlılar Belçika
ekibi Kortrijk'in sol kanadı Idir Ouali'yi renklerine bağladı. Denizli'ye gelip sağlık kontrolünden geçen Faslı futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Kariyerinde Paderborn, Dynamo Dresden
ve Le Mans
takımlarında da oynayan Ouali sezonun ilk yarısında Kortrijk'te 17 maça çıkıp 3 gol attı. Yeşil-siyahlılar devre arasında Ankaragücü
'nden forvet Lanre Kehinde ile Balıkesirspor
Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz
'ı da renklerine bağladı. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:17 Kaynak: DHA
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