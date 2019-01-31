Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Ouali Tamam

Denizlispor'da Ouali Tamam

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Denizlispor, transferin son gününde aradığı kanat oyuncusunu buldu.

Denizlispor'da Ouali Tamam, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Denizlispor, transferin son gününde aradığı kanat oyuncusunu buldu. Yeşil-siyahlılar Belçika ekibi Kortrijk'in sol kanadı Idir Ouali'yi renklerine bağladı. Denizli'ye gelip sağlık kontrolünden geçen Faslı futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. 

Kariyerinde Paderborn, Dynamo Dresden ve Le Mans takımlarında da oynayan Ouali sezonun ilk yarısında Kortrijk'te 17 maça çıkıp 3 gol attı. Yeşil-siyahlılar devre arasında Ankaragücü'nden forvet Lanre Kehinde ile Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz'ı da renklerine bağladı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

Denizli, Belçika, Denizlispor, Spor
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