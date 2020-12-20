Yukatel Denizlispor'da kaleci Pantilimon, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı
20.12.2020 15:24
Süper Lig'in 13. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor'da kaleci Costel Pantilimon, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Süper Lig'in 13. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor'da kaleci Costel Pantilimon, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kalecimiz Costel Pantilimon bel ağrıları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.
İki takım, bugün saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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