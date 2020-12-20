Yukatel Denizlispor'da kaleci Pantilimon, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Yukatel Denizlispor'da kaleci Pantilimon, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

20.12.2020 15:24
Yukatel Denizlispor'da kaleci Pantilimon, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor'da kaleci Costel Pantilimon, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Süper Lig'in 13. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor'da kaleci Costel Pantilimon, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kalecimiz Costel Pantilimon bel ağrıları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

İki takım, bugün saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Yukatel Denizlispor'da kaleci Pantilimon, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor'da kaleci Pantilimon, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti Evlenmeye karar veren çift, online kız isteme merasimi düzenledi 74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi
Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü yenişemedi Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü yenişemedi         
15:37
İncir ihracatı yapacağını söyleyen terzi 100 kişiden 20 milyon lira toplayarak ortadan kayboldu İncir ihracatı yapacağını söyleyen terzi 100 kişiden 20 milyon lira toplayarak ortadan kayboldu         
14:31
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu         
13:41
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar"         
11:59
Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor         
11:28
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 15:59:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yukatel Denizlispor'da kaleci Pantilimon, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei