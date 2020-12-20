Yukatel Denizlispor'da kaleci Pantilimon, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kalecimiz Costel Pantilimon bel ağrıları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

Süper Lig'in 13. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor 'u konuk edecek Yukatel Denizlispor 'da kaleci Costel Pantilimon , rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

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