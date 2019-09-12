Denizlispor'da parola 3 puan

SÜPER Lig'de pazar günü Konyaspor'u ağırlayacağı maçla 1 ay sonra iç sahada taraftarıyla kavuşacak Yukatel Denizlispor, mutlak 3 puan hesapları yapıyor. 9 yıl sonra döndüğü ligde daha önce ilk iç saha maçında 16 Ağustos'ta son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden, sonraki Antalyaspor ve Göztepe sınavlarına deplasmanda çıkan yeşil-siyahlı ekip, yenilenen stadında ikinci kez taraftarıyla buluşacak. Taraftarları önünde iyi bir futbol ortaya koymak istediklerini kaydeden teknik direktör Yücel İldiz, "Birinci etabı istediğimiz gibi bitirdik ama çok zorlu ikinci bir etap başlıyor. Bunların başlangıcı ise Konya maçı" dedi.

"Konyaspor, belli bir futbol ve oyun anlayışı olan bir takım" diyen Yücel İldiz, "Ancak bizim de belli bir oyun anlayışımız var. Gerçekten enteresan ve çok zor bir müsabaka olacak. Ama tabi sahamızda oynuyoruz, iyi bir gidişatımız var. Bu iyi gidişatı da sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda genel eksiklerimizi gidermek için geçen haftadan bu yana milli maç arası yoğun çalıştık. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz ancak seyircimize her zaman olduğu gibi çok güveniyoruz. Her zaman stadı doldurdular ve bizi çok iyi desteklediler. Maçın zorluk derecesini biliyoruz ama sahamızda kazanan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.