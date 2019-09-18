Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da parola; konya'yı unut, kayseri'ye bak
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor'da parola; konya'yı unut, kayseri'ye bak

1 saat önce

SÜPER Lig'de evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken 291 gün sonra yenilgiyle tanışan Yukatel Denizlispor, bu maçı geride bırakıp İstikbal Mobilya Kayserispor'a konsantre olmaya çalışıyor.

Denizlispor'da parola; konya'yı unut, kayseri'ye bak, System.String[]

SÜPER Lig'de evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken 291 gün sonra yenilgiyle tanışan Yukatel Denizlispor, bu maçı geride bırakıp İstikbal Mobilya Kayserispor'a konsantre olmaya çalışıyor. Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybeden, geçen sezon 24 Şubat'ta TFF 1'inci Lig'de aldığı Osmanlıspor yenilgisinden sonra ilk kez bileği bükülen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yücel İldiz, oyuncularından Konyaspor mağlubiyetini unutmalarını ve Kayserispor maçına odaklanmalarını istedi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin de Konyaspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti. Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Çetin, "Mağlubiyetler de bu oyunun bir parçası. Sezon sonunda ilk 5 hedefimiz geçerli. Futbolcu ve teknik heyetimize güveniyoruz. Önümüzdeki maçlara konsatre olmalıyız" dedi.

Denizlispor, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş-Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek! İşte 5. hafta hakemleri
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye itirazını yaptı Yıldız oyuncu Daniel Sturridge futboldan men edilebilir Sunucu Seda Akgül, oğlunu 70 bin TL'lik okula yazdırmak isteyen Arda Turan ve eşine ateş püskürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:53:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da parola; konya'yı unut, kayseri'ye bak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]