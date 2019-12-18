Denizlispor'da prim dopingi - Son Dakika
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Denizlispor'da prim dopingi

6 saat önce

Futbolcular prim dopingi üzerine Başkan Ali Çetin ve yönetim kuruluna pazartesi günü iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için 3 puan sözü verdi.

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Futbolcular prim dopingi üzerine Başkan Ali Çetin ve yönetim kuruluna pazartesi günü iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için 3 puan sözü verdi. Süper Lig'e 9 yıl sonra dönmelerine rağmen ilk sezonlarında hedefi yüksek tuttuklarını belirten Ali Çetin, "Biz yönetim olarak takımımızın yanındayız. Teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Çizgimizi bozmayacağız. Devre arasına kadar 2 maçımız kaldı. Bu karşılaşmaları kayıpsız geçeceğiz" dedi.


DENİZLİSPOR İLE ALTINORDU KUPADA RÖVANŞA ÇIKIYOR


Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında yarın Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor ile TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Altınordu karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Eşleşmenin Tire'de oynanan ilk maçını 5-3 kazanarak avantajı cebine koyan Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in sahaya genç ve yedek ağırlıkla kadroyla çıkacağı öğrenilirken, Altınordu'nun da U19 takımı oyuncularını oynatacağı ifade edildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 20, maraton 10 TL olarak belirlendi. Kale arkası tribünlerinin ise taraftara açılmayacağı açıklandı.


Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Ali Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:52 
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