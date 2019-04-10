Denizlispor'da Recep Fark Yarattı
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Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Abalı Denizlispor'da orta saha oyuncusu Recep Niyaz bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle yeşil-siyahlı takıma büyük katkı sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:49 Kaynak: DHA
Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Abalı Denizlispor
'da orta saha oyuncusu Recep Niyaz
bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle yeşil-siyahlı takıma büyük katkı sağlıyor.
Son olarak Adanaspor
deplasmanında rakip fileleri 2 kez sarsan Recep, toplam gol sayısını 11'e çıkardı. Başarılı futbolcu 4 de asist yaparak takımının bulduğu 15 gole direkt katkı sağladı. Kariyerinin en parlak dönemini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Çaykur Rizespor
'da olduğu gibi altyapısından yetiştiği Denizlispor'u da Süper Lig'e çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Recep, kendisi gibi 11 golü bulunan santrfor Mehmet Akyüz
'le birlikte takımın en skorer iki oyuncusundan biri konumuna geldi. Recep Niyaz, Denizlispor'dan 2010 yılında henüz 15 yaşındayken Fenerbahçe
'ye transfer olmuştu.
- Denizli
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