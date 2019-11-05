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Denizlispor'da Rodallega sevinci

7 saat önce

SÜPER Lig'de evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek iç sahada üst üste 4'üncü yenilgisini alan Yukatel Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'nın takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Denizlispor'da Rodallega sevinci, System.String[]

SÜPER Lig'de evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek iç sahada üst üste 4'üncü yenilgisini alan Yukatel Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'nın takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. 7'nci haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe, Gençlerbirliği (D) ve Sivasspor randevularında forma giyemeyen tecrübeli santrforun bu haftaki Beşiktaş deplasmanına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.

İdman eksiği olan Rodallega için son kararı teknik direktör Mehmet Özdilek verecek. Yeşil-siyahlılarda tedavisi süren Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan'ın forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Kendi sahalarında kaybettikleri puanları deplasmanda telafi etmek istediklerini dile getiren profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, "Ligin henüz başındayız. Sanki takım düşmüş gibi bir hava yaratılmasının anlamı yok. Endişe etmeye ve kaygılanmaya lüzum yok. Paniklemeden, takımımıza sahip çıkalım" dedi.


Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:34 Kaynak: DHA
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