Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Rodallega şoku! Yaklaşık 1 ay...
Son Dakika Spor Denizlispor'da Rodallega şoku! Yaklaşık 1 ay...

Denizlispor'da Rodallega şoku! Yaklaşık 1 ay...

1 saat önce

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Denizlispor'da Rodallega şoku! Yaklaşık 1 ay..., System.String[]

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Yeni Malatyaspor maçının 87'nci dakikasında Murat Yıldırım ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Rodallega'da esneme, kemik ödemi ve bağında yırtık tespit edilirken, oyuncunun Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.


Yeni Malatyaspor, Murat Yıldırım, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:56 
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