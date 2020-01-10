Denizlispor'da Sapunaru krizi - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'da Sapunaru krizi - Son Dakika Spor

Denizlispor'da Sapunaru krizi

6 saat önce

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Yukatel Denizlispor'da 3 gündür idmanlara katılmayan Rumen stoper Cristian Sapunaru'nun teknik direktör Mehmet Özdilek'le sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Denizlispor'da Sapunaru krizi, System.String[]

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Yukatel Denizlispor'da 3 gündür idmanlara katılmayan Rumen stoper Cristian Sapunaru'nun teknik direktör Mehmet Özdilek'le sorunlar yaşadığı iddia edildi. Deneyimli futbolcunun Özdilek'le tartıştığı ve bu yüzden kamptan ayrılacağı ileri sürüldü. Mehmet Özdilek'in de Sapunaru'nun takımdan gitmesi yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi. Kurmayların masaya oturacakları 35 yaşındaki Rumen oyuncuyu karşılıklı anlaşarak takımdan göndereceği vurgulandı. Öte yandan, alacakları yüzünden Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çekip süresiz kadro dışı bırakılan Mehmet Akyüz'ün Adana Demirspor'a gideceği belirtildi.


Mehmet Özdilek, Denizlispor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş ile Altınordu yenişemedi: 2-2
Beşiktaş, Antalya kampını Altınordu maçıyla tamamladı Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi Jesse Sekidika, Galatasaray'ı tercih ettiği için mutlu

Son Dakika Haberleri
19:30 İlhan Palut: İki takım için de güzel bir karşılaşma oldu - Son Dakika Spor
19:28 Jesse Sekidika, Galatasaray'ı tercih ettiği için mutlu - Son Dakika Spor
19:27 Erol Bulut: "İkinci yarı zor geçecek" - Son Dakika Spor
19:26 İlhan Palut: "2 ya da 3 transfer yapacağız" - Son Dakika Spor
19:23 Erol Bulut: Hazırlıklarımız iyi geçti - Son Dakika Spor
18:43 Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi - Son Dakika Spor
18:04 Jeremain Lens, Beşiktaş-Altınordu maçında sakatlandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 19:37:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'da Sapunaru krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]