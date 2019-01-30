Denizlispor'da Sarı Alarm

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor'a konuk olacak lider Denizlispor'da sarı kart alarmı verildi.





Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor'a konuk olacak lider Denizlispor'da sarı kart alarmı verildi.



Üst üste Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'u yenip koltuğu kapan yeşil-siyahlılarda 7 futbolcu ceza sınırına geldi. Abdulkerim, Keremcan, Recep, Deniz, Ziya, Alperen ve Mehmet Akyüz'ün 3'er sarı katı bulunduğunu belirten teknik direktör Yücel İldiz, oyuncularını uyardı. "Kimsenin gereksiz yere cezalı duruma düşmesini istemiyorum" diyen deneyimli teknik adam, "Çok zorlu bir maratona girdik. Lider olduk ama önemli olan zirveyi koruyabilmek. Çok kritik maçlara çıkacağız. Bu nedenle her futbolcuma çok ihtiyacım olacak" diye konuştu.



Geçmiş dönemde yaşadıkları zorlukları aştıklarını anlatan Yücel İldiz, "Hatayspor çok zorlu bir rakip. Artık hedef takımız, herkes bizi yakalamak istiyor. Hatayspor sahasının zeminiyle ilgili bir çok söylenti var. Ancak biz çıkıp şartlar ne olursa olsun futbolumuzu oynayacağız. Sezon sonunda mutlaka ilk 2 sıranın içinde olmak istiyoruz. Başarıya aç bir takımız. Kesinlikle bizim takımımızda rehavet olmaz" diye konuştu.



Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor'un Belçika liginde oynayan bir kanat oyuncusuyla anlaşma aşamasına geldiği bildirildi. Transfer döneminin bitimine 2 gün kala gaza basan yönetimin sonuç alamaması halinde Boluspor'la yollarını ayıran İsmail Haktan Odabaşı'na imza attıracağı iddia edildi. - Denizli

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