Denizlispor'da sarı alarmı - Son Dakika
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Denizlispor'da sarı alarmı

6 saat önce

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yle oynadığı son iki maçtan 4 puanla alan Yukatel Denizlispor'da Gençlerbirliği sınavı öncesi 6 futbolcunun sakatlığı sürerken, 3 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor.

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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yle oynadığı son iki maçtan 4 puanla alan Yukatel Denizlispor'da Gençlerbirliği sınavı öncesi 6 futbolcunun sakatlığı sürerken, 3 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor.

Ligde rakibini cumartesi günü evinde ağırlayacak yeşil-siyahlılarda eksikler can sıkıyor. Ege  temsilcisinde tedavileri süren Bergdich, Sacko, Sackey, Ben Youssef son antrenmanda yer almadı. Mbamba ve Lopes ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Kart sınırında bulunan Zeki, Barrow ve Oğuz, Gençlerbirliği karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, eksiklere rağmen taraftarları önünde iyi bir oyun sergileyip sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.


Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:41 Kaynak: DHA
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