Denizlispor'da Seferberlik
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yolunda evinde Altay'la karşı karşıya gelecek lider Denizlispor seferberlik ilan etti.
Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yolunda evinde Altay
'la karşı karşıya gelecek lider Denizlispor
seferberlik ilan etti. Hasta olan Recep Niyaz
ve sakatlığını atlatan orta saha Deniz'in takıma katılmasıyla tam kadro çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda asbaşkan Ali Fırat
, maçı kazanıp zirveyi bırakmayacaklarını söyledi.
"İşi sıkı tutacağız" diyen Fırat, "Kalan 8 maçın 5'ini kazanırsak mutlu sona ulaşırız ancak biz tüm puanlara talibiz. Altay karşılaşması kesinlikle zorlu geçecek. Rakibimizin de hedefleri var. Ancak kazanacağımıza inanıyorum. Evimizde puan kaybetmek yok. Teknik ve oyuncularımız en iyi şekilde hazırlanıyor" diye konuştu. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:43 Kaynak: DHA
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