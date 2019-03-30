Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Seferberlik

Denizlispor'da Seferberlik

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yolunda evinde Altay'la karşı karşıya gelecek lider Denizlispor seferberlik ilan etti.

Denizlispor'da Seferberlik, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yolunda evinde Altay'la karşı karşıya gelecek lider Denizlispor seferberlik ilan etti. Hasta olan Recep Niyaz ve sakatlığını atlatan orta saha Deniz'in takıma katılmasıyla tam kadro çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda asbaşkan Ali Fırat, maçı kazanıp zirveyi bırakmayacaklarını söyledi. 

"İşi sıkı tutacağız" diyen Fırat, "Kalan 8 maçın 5'ini kazanırsak mutlu sona ulaşırız ancak biz tüm puanlara talibiz. Altay karşılaşması kesinlikle zorlu geçecek. Rakibimizin de hedefleri var. Ancak kazanacağımıza inanıyorum. Evimizde puan kaybetmek yok. Teknik ve oyuncularımız en iyi şekilde hazırlanıyor" diye konuştu. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:43 Kaynak: DHA

Fırat, Altay, Denizlispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor'u Sarsan İki Ölüm Haberi Galatasaray'da Gomis Krizi! FIFA'ya Gidiliyor Hakan Çalhanoğlu'ndan Kızı Liya İle İlk Paylaşım: Hiç Bu Kadar Mutlu Olmamıştım Öğretmenine Verdiği Kazanma Sözünü Tutamayan Ayşe Şaran, Pistte Ağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:12:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Seferberlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]