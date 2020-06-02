Denizlispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Denizlispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 27. haftada 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 27. haftada 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından istasyon çalışması yaptı.

İdman sırasında zaman zaman ses sisteminden müzik yayını yapıldı.

Uygun: "Oynanması doğru karar"

Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede, devletin aldığı önlemlerle Türkiye'nin az hasar aldığını söyledi.

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını hatırlatan Uygun, "Uzun zamandan beri futboldan uzak olmanın verdiği özlemle, arzuyla sahadaki yerimizi alacağız. Bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Allah sakatlık, kaza bela vermesin." diye konuştu.

Kulüplerin yaşatılması için oynanma kararının alındığını aktaran Uygun, "Yoksa telafisi olmayan bir sürece girer ve kulüplerimiz kapanma noktasına gelebilirdi. Bu anlamda da oynanması en yerinde ve doğru bir karar olacağı düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

"Bizlere ve futbolculara sorulsaydı çok daha doğru olurdu"

Liglerin başladığı Almanya'da futbolcuların geçirdiği sakatlıklara da dikkati çeken Bülent Uygun, şöyle devam etti:

"Zor bir süreçten bahsediyoruz. Bir anlamda hayatlarımız önemliyken bir anlamda da futbolcunun sağlığını korumamız lazım. Bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçlerde birçok sakatlık yaşayacaktır takımlar. Hatta antrenman periyodunda yaşayacaklardır. Gelecek kaygısı ve bu yaratılan psikolojinin verdiği etkiyle birçok futbolcu maalesef sakatlıklar yaşayacaktır. Belki de futbol hayatına çok büyük tesir edecek bir süreç. O yüzden bizlere ve futbolculara da bu konuda en azından isteklerimiz sorulsaydı çok daha doğru olurdu diye düşünüyorum."

"Keşke seyircili olsaydı"

Sivasspor Kulübünün kariyerindeki önemine dikkati çeken Uygun, şunları kaydetti:

"Benim ilk teknik direktörlük kariyerim hatta sportif direktörlüğümle başlayan bir süreç. Çok güzel yıllarım geçti. Takımı UEFA'lara götürdük, Şampiyonlar Ligi'ne götürdük. O anlamda benim adıma önemli ve çok duygusal geçecek. Keşke seyircili olsaydı da 10 sene sonra gittiğimde onlarla kucaklaşabilseydim. İnşallah ileriki yıllarda kucaklaşırız. Tabii futbol adına kalan 8 maçta hem kazanmayı hem de futbol adına bütün güzellikleri sahaya yansıtmayı, oynadığımız oyunla da izleyenlerimize keyif vermeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da başarırız."

Futbolcuların açıklamaları

Futbolculardan Recep Niyaz, dünya genelinde yaşanan sıkıntıda ülke olarak gereken önlemin alındığını ve bunun daha iyi atlatılabildiğini ifade ederek, "Lige ara vermeden önce de iyi bir çıkışımız vardı. Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Tüm maçlarda alacağımız puan ve puanlarla inşallah ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız." diye konuştu.

Mustafa Yumlu ise diğer takımlara göre daha erken çalışmalara başladıklarını aktararak, "Bülent hoca ile güzel bir çıkışımız vardı, inşallah bunu devam ettiririz Sivas maçıyla." dedi.

Oğuz Yılmaz, bir futbolcu için çok uzun bir süre olduğunu vurgulayarak, "Sakatlık riskini azaltmak için çalışıyoruz. Çünkü futbolcu için bu tür bekleyişlerden sonra oynamak sakatlıkları getirebiliyor. Hocamız da buna çok dikkat ediyor. O yüzden biz biraz erken başladık diğer takımlara göre." şeklinde görüş belirtti.

Murawski, sabırsızlıkla oynamayı beklediklerini dile getirerek, hedeflerinin kazanmak olacağını söyledi.

Zakarya Bergdich, uzun zamandır oynamadıklarını ama bu süreçte çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Oynamak için hazır olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 03:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
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