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Denizlispor'da, Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
6 saat önce
Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederek dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.
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