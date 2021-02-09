Denizlispor'da istifa depremi sürüyor

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'da sportif direktör Burak Özsaraç, görevinden istifa etti.

Yazılı bir açıklamayla istifa kararını duyuran Özsaraç, "Yaklaşık 2 yıldır, Yukatel Denizlispor'da sürdürdüğüm sportif direktörlük görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Denizlispor'umuz Süper Lig'de kalmayı başaracak büyük bir taraftara, futbolcu grubuna ve teknik heyete sahiptir. Mutlaka başaracaktır. Bu yolda, gönülden bağlı olduğum kulübüme sonsuz başarılar diliyorum" dedi. Özsaraç, yapılan transferlerin başarısız olduğu gerekçesiyle sosyal medyada taraftarların eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yeşil-siyahlı ekipte hafta sonu oynanan Fraport-Tav Antalyaspor maçının ardından Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ istifa etmişti. Ligde son sırada yer alan Ege ekibinde, Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Çaputçu, Asbaşkanlar Ozan Katrancı ve Can Cesur de yönetime istifasını sunmuştu.