Denizlispor'da Subotic hazır

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında deplasmada Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürürken, yeni transferlerden Neven Subotic'in maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi. Almanya'nın Union Berlin takımından transfer edilen Sırp savunmacının idmanlarda bir hayli hırslı olduğu ve fiziksel olarak hazır duruma geldiği ifade edildi.

Teknik direktör Robert Prosinecki'nin de Subotic'in performansından memnun kaldığı vurgulandı. Geçen hafta Denizlispor'la resmi sözleşme imzalayan 31 yaşındaki oyuncu, fiziksel olarak eksiğinin bulunmadığını ve oynamaya hazır olduğunu dile getirmişti. Denizlispor sezonun ilk 2 haftasında İzmir'de Göztepe'ye 5-1 yenilirken, sahasında ise Trabzonspor'la golsüz berabere kalmıştı.