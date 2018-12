Denizlispor'da Süper Lig Hesapları

Oyuncu Maç İlk 11 Süre (dk) Sarı kart Kırmızı kart Gol Abdülkerim Bardakcı 17 17 1530 3 0 2 Adam Stackhowiak 16 16 1440 1 0 0 Alperen Babacan 14 14 1181 2 1 2 Asil Kaan Güler 1 1 90 0 0 0 Burak Altıparmak 15 8 751 2 0 0 Burak Çalık 16 13 1070 1 0 6 Cenk Güvenç 1 0 68 0 0 0 Cihan Özkaymak 5 0 38 0 0 0 Deniz Vural 15 12 1077 3 0 0 Furkan Şeker 4 3 297 0 0 0 Gökhan Süzen 8 0 83 1 0 0 Ismail Aissati 16 16 1430 4 0 1 Kerem Can Akyüz 17 17 1513 3 0 1 Kibong Mbamba 7 5 419 0 1 0 Mehmet Akyüz 17 16 1340 3 0 6 Mehmet Taş 2 1 68 0 0 0 Muhammed Himmet Ertürk 9 4 419 2 0 0 Recep Niyaz 17 17 1403 3 0 5 Seddar Karaman 5 1 54 0 0 0 Taha Can Velioğlu 12 12 1080 2 0 1 Tonia Tisdell 10 1 174 0 0 0 Ziya Alkurt 14 13 1199 3 0 5

ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk yarısını 36 puanla 2. sırada tamamlayan Denizlispor , 2010-2011'den itibaren kesintisiz yer aldığı 1. Lig'de ilk yarılar itibarıyla puan olarak en başarılı dönemini geçirdi.Daha önce 19 sezon yer aldığı Süper Lig'e 2009-2010'da veda ettikten sonra mücadelesini 1. Lig'de sürdüren Denizlispor, bu sezonun ilk devresinde 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.2010-2011'de 17 takımın yer aldığı ligde ilk devreyi 28 puanla lider tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, sezonu 44 puanla 9. sırada bitirebilmişti.Bu sezon 17 maçta 36 puana ulaşan Denizlispor, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde en yakın takipçileri Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor'un beşer puan önünde yer alıyor. Yücel İldiz 'le yükselişe geçtiSezona teknik direktör Osman Özköylü ile başlayan Denizlispor, ilk 8 maçta 13 puan topladı.Özköylü ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Yücel İldiz'e teslim eden yeşil-siyahlı ekip, yenilmediği 9 müsabakada 23 puana ulaştı. Ege temsilcisi, ligde son 9 haftadaki 23 puanlık performansıyla bu süreçteki en başarılı ekip konumunda bulunuyor.Kariyerinde daha önce çalıştırdığı takımları 3 kez Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Yücel İldiz, bunu 4. kez başarmak için mücadele edecek. Tecrübeli teknik adam 2000-2001'de Malatyaspor 'u, 2009-2010 ve 2015-2016 sezonlarında Kardemir Karabükspor 'u Süper Lig'e taşımıştı.En fazla forma giyen Abdülkerim Bardakcıİlk devrede 22 ismin forma giydiği Denizlispor'da Abdülkerim Bardakcı, Kerem Can Akyüz ve Recep Niyaz tüm maçlarda mücadele etti. Bu futbolculardan Abdülkerim Bardakcı tüm maçlarda 90 dakikada sahada kaldı.Toplam 33 sarı ve 2 kırmızı kart gören yeşil-siyahlı ekipte Alperen Babacan ve Kibong Mbamba kırmızı kartla cezalandırılan isimler oldu.İlk yarıda 29 gole ulaşan Denizlispor'da 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Burak Çalık ve Mehmet Akyüz 'ün altışar golünün bulunduğu Ege temsilcisinde Recep Niyaz ile Ziya Alkurt beşer, Abdülkerim Bardakcı ile Alperen Babacan ikişer, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz ve Taha Can Velioğlu ise birer gol üretti.Futbolcuların performansıDenizlispor'da 2018-2019 sezonu ilk yarı raporu şöyle: