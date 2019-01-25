Denizlispor'da Süper Lig Hesapları

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına 1-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Süper Lig adaylarından Denizlispor, yarın evinde üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.





Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına 1-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Süper Lig adaylarından Denizlispor, yarın evinde üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.



Denizli Atatürk Stadı'nda Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-siyahlıların yeni transferlerinden golcü Lanre Kehinde ile stoper Oğuz Yılmaz, teknik direktör Yücel İldiz'in görev vermesi halinde ilk kez resmi bir maçta görev yapabilecek.



Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 100 TL, kapalı B ve D üst 35 TL, kapalı A-E üst ve alt 25 TL, maraton 15 TL, kale arkaları ise 10 TL olarak satışa sunuldu. Şimdiye kadar da 10 bin civarında biletin satıldığı açıklandı. İkinci yarıya zorlu bir fikstürle başladıklarını vurgulayan Yücel İldiz, "Her maç bizim için final niteliği taşıyor. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Mutlak galibiyet hedefliyoruz" dedi.



Bu maç öncesi Denizlispor, 39 puanla 2'nci sırada, Adana Demirspor ise 27'nci puanla 9'uncu basamakta yer alıyor.



DENİZLİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ



Denizlispor'un Adana Demirspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:



Stackhowiak- Keremcan, Oğuz, Abdulkerim, Alperen, Deniz, Ziya, Aissati, Recep, Burak Çalık, Mehmet Akyüz. - Denizli

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Medipol Başakşehir, Hatayspor'a Yenilerek Türkiye Kupasından Elendi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasından Elendi

Arama Ekipleri, Kaybolan Futbolcuyu Arama Çalışmalarını Durdurdu

Çin'de Marcelo Lippi Dönemi Sona Erdi