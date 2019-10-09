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Denizlispor'da teknik direktör arayışları başladı

1 saat önce

SÜPER Lig'de son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz'le yolların ayrılmasının ardından arayışlar başladı.

Denizlispor'da teknik direktör arayışları başladı, System.String[]

SÜPER Lig'de son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz'le yolların ayrılmasının ardından arayışlar başladı. Deneyimli teknik adamın sözleşmesini tek taraflı fesheden kurmayların başta Tolunay Kafkas olmak üzere Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun'u listeye eklediği ifade edildi. Milli maç arasından sonra 20 Ekim Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlıların en kısa sürede yeni çalıştırıcısını belirleyeceği vurgulandı. Denizlispor'la bağlarını koparan Yücel İldiz'in kentten ayrılmasıyla yeşil-siyahlı takımı antrenörler Levent Kartop ve Bilal Utku Alemdaroğlu çalıştırdı.

Profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, takımı yukarılara taşıyacak bir teknik direktörle anlaşacaklarını ifade etti. Fırat, "Yücel hocamıza teşekkür ediyoruz. Adaylarımız var, en kısa sürede yeni hocamızla resmi sözleşme imzalayacağız" dedi. Öte yandan, bazı Denizlisporlu futbolseverler Yücel İldiz'in gönderilmesini eleştirdi. Sosyal medyada yönetime sitem eden futbolseverler, "Hocamız bizi 9 yıl sonra Süper Lig'e taşıdı, tek taraflı feshedip göndermek bize yakışmadı. Yücel İldiz'e destek verilmeliydi. Başarı cezasız kalmadı gibi" yorumlar yapıldı. Başkan Ali Fırat'ın sözleşmeyi feshetmeden 1 gün önce, "Yücel İldiz babamız gibi" açıklamasını yaptığı Denizlispor'da İldiz'in de gönderilme şekline oldukça üzüldüğü ve yakın çevresine veryansın ettiği vurgulandı.

Yücel İldiz, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:50 Kaynak: DHA
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Denizlispor, Yücel İldiz ile yollarını ayırdı
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