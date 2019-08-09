Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da temliklere 11 milyon TL gitti
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor'da temliklere 11 milyon TL gitti

1 saat önce

Süper Lig'de iddialı kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Yukatel Denizlispor bir yandan borç ödüyor.

Denizlispor'da temliklere 11 milyon TL gitti, System.String[]

Süper Lig'de iddialı kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Yukatel Denizlispor bir yandan borç ödüyor. Başkan Yardımcısı Engin Şahin, şu ana kadar kulübün kasasına giren 11 milyon TL'yi temliklere dağıttıklarını ve 1 kuruş para alamadıklarını söyledi. Sadece bağışlarla gelir elde ettiklerini anlatan Şahin, "Elde edeceğimiz paraları da temliklere aktaracağız. Bize bir kuruş kalmadı. Başkanımızla birlikte maddi sıkıntıları çözmek için her gün bağış topluyor, satışlar yapıyoruz" diye konuştu.
En az 3 transfer daha yapmak istediklerini vurgulayan Engin Şahin, "Bakary Sako transferi kesinlikle olmamıştır. Şimdi kanat başta olmak üzere 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Eğer fiyatta anlaşırsak 3-4 gün içinde futbolculara imza attırmış oluruz. Hata yapmak istemiyoruz, titiz davranmalıyız. Ligin başında evimizde Galatasaray ile oynayacağız. Takımın hazır olması için uğraşıyoruz. Eksikliklerimizi bir an önce tamamlayacağız" cümlelerini kullandı.


- Denizli
Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu
Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:30:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da temliklere 11 milyon TL gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]