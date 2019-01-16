Denizlispor'da Tisdell ile Yollar Ayrıldı
42 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da, daha önce takımda kalacağı açıklanan orta saha oyuncusu Tonia Tisdell ile sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor
'da, daha önce takımda kalacağı açıklanan orta saha oyuncusu Tonia Tisdell ile sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı. Antalya
kampına götürülen Liberyalı futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından vedalaşıldı. Teknik direktör Yücel İldiz
, Tisdell'in yanı sıra, Cenk, Mehmet Taş
ve Cihan'ın da takımdan gittiğini hatırlatarak, "Muhammet Himmet ise bizimle devam edecek" dedi.
Dış transferde ise çalışmaların sürdüğü bilgisini veren İldiz, "Bir kanat oyuncusu alıp transfer çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:20 Kaynak: DHA
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