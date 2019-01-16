Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Tisdell ile Yollar Ayrıldı

Denizlispor'da Tisdell ile Yollar Ayrıldı

42 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da, daha önce takımda kalacağı açıklanan orta saha oyuncusu Tonia Tisdell ile sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı.

Denizlispor'da Tisdell ile Yollar Ayrıldı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da, daha önce takımda kalacağı açıklanan orta saha oyuncusu Tonia Tisdell ile sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı.

Antalya kampına götürülen Liberyalı futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından vedalaşıldı. Teknik direktör Yücel İldiz, Tisdell'in yanı sıra, Cenk, Mehmet Taş ve Cihan'ın da takımdan gittiğini hatırlatarak, "Muhammet Himmet ise bizimle devam edecek" dedi.

Dış transferde ise çalışmaların sürdüğü bilgisini veren İldiz, "Bir kanat oyuncusu alıp transfer çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:20 Kaynak: DHA

Denizlispor, Spor
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