Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor - Son Dakika Spor

Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

6 saat önce

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor, System.String[]

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.


Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Zakarya Bergdich ve Isaac Sackey takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antrenman koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlarken, pas, teknik ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.


Yeşil siyahlı ekipte Trabzonspor mücadelesi öncesi Bergdich ve Sackey'in sakatlıkları devam ederken, Modou Barrow kart cezasu sebebiyle kupa maçı kadrosunda yer alamayacak. - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
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