Denizlispor'da Trabzonspor mesaisi yarın başlayacak

Süper Lig'de son olarak sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor, 2 günlük iznin ardından yarın Haluk Ulusoy Tesisleri'nde hazırlıklarına başlayacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 18 puanla 10'uncu sıraya tırmanan Denizlispor, 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor.

Yeşil-siyahlı ekipte sarı kart cezalısı durumuna düşen Isaac Sackey, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Başakşehir maçında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Zakarya Bergdich ise yeniden kadroya dönecek.Denizlispor Başkanı Ali Çetin, son haftalarda takım olarak gidişatlarından memnun olduklarını söyledi. Devre arasına kadar kalan 3 maçta en az 22 puana ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Çetin, "Hedefimize az kaldı. Başakşehir maçında son saniyedeki pozisyon gol olsaydı bugün zaten 20 puanımız olacaktı. 2 puan daha alıp hedefimize ulaşmış olacaktık. Bu sene düşme hattının puanları geçen seneye göre daha düşük olacak diye tahmin ediyoruz. İyi gidiyoruz. Denizlispor iyi yerde olacak. Mütevazı bir takım kurduk. Başlarda insanlara olmaz gibi geldi ama biz o hedefe adım adım ilerlemek için tüm mücadelemizi vereceğiz. 2 sıra altı olur, 2 sıra üstü olur ama borçsuz bir kulüp hedefimizde ilerliyoruz" dedi.