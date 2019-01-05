Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Transfer

Denizlispor'da Transfer

59 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Nijeryalı forvet oyuncusu Lanre Kehinde ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Nijeryalı forvet oyuncusu Lanre Kehinde ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde forma giyen 25 yaşındaki Kehinde ile anlaşmaya varan yeşil-siyahlı takım, bu oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor Kulübü Asbaşkanı Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın eksik gördükleri üç bölgesine transfer yapmak için çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda Kehinde'yi renklerine bağladıklarını söyledi.

Oyuncu ile resmi işlemleri tamamlayarak sözleşme imzaladıklarını aktaran Fırat, şunları kaydetti:

"Kadromuzu daha da güçlendirmek için planladığımız noktalara transferler gerçekleştireceğiz. Kehinde'nin transferi ile bunun birini tamamladık. Diğer bölgelere transferleri de bitirerek işimize bakacağız. Çok fazla da kadroyla oynamak istemiyoruz. İkinci yarıda daha güçlü bir Denizlispor'la hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:28 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Denizlispor, Spor
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