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Denizlispor'da transfer başlıyor
6 saat önce
Yeşil-siyahlılar, transferde önceliği bir stoper ve sol bek olurken takımdan ayrılan isimler olması durumunda takviye sayısı da artacak.
Yeşil-siyahlılar, transferde önceliği bir stoper ve sol bek olurken takımdan ayrılan isimler olması durumunda takviye sayısı da artacak. Yönetim taliplileri bulunan Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la da görüşecek. Recep'in takımda tutulması, geçen sezon 1'inci Lig'deki şampiyonluğun mimarlarından olup Süper Lig'de yedek kalan Mehmet ve Burak'a ise ayrılmak istemeleri durumunda kolaylık sağlanması bekleniyor. Öte yandan talipleri olan yedek kaleci Tolgahan'ın ayrılma ihtimali de zayıf görünüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:22
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