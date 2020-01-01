Denizlispor'da transfer başlıyor - Son Dakika
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Denizlispor'da transfer başlıyor

6 saat önce

Yeşil-siyahlılar, transferde önceliği bir stoper ve sol bek olurken takımdan ayrılan isimler olması durumunda takviye sayısı da artacak.

Denizlispor'da transfer başlıyor, System.String[]

Yeşil-siyahlılar, transferde önceliği bir stoper ve sol bek olurken takımdan ayrılan isimler olması durumunda takviye sayısı da artacak. Yönetim taliplileri bulunan Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la da görüşecek. Recep'in takımda tutulması, geçen sezon 1'inci Lig'deki şampiyonluğun mimarlarından olup Süper Lig'de yedek kalan Mehmet ve Burak'a ise ayrılmak istemeleri durumunda kolaylık sağlanması bekleniyor. Öte yandan talipleri olan yedek kaleci Tolgahan'ın ayrılma ihtimali de zayıf görünüyor.


Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:22 
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